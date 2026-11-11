Intervistato da Luca Toni per la rubrica speciale di Prime intitolata "Fenomeni", Alexandre Pato, ex calciatore del Milan, ha risposto a una serie di domande poste dall'ex attaccante italiano. Di seguito un estratto interessante delle sue riflessioni e racconti:

I tanti infortuni

"Non si trattava di un problema psicologico. Oggi, quando si subisce un infortunio, si inizia immediatamente a lavorare, senza restare fermi. Ho viaggiato fino ad Atlanta per trascorrere una settimana di test, ma ho fatto solo un giorno di allenamento: 12 ore di volo, una settimana lì, altre 12 ore per tornare, e il giorno seguente ho preso un volo per giocare a Barcellona. In quel match ho allungato la gamba e ho sentito il flessore: provenivo da una settimana di inattività e da due lunghi voli. Nesta entrò nello spogliatoio visibilmente arrabbiato, affermando che non avrei dovuto giocare. Ho un grande rispetto per il Milan che mi ha dato tanto, ma forse quella situazione poteva essere gestita in modo più appropriato. Una delle esperienze più dolorose per me, di cui non ho mai parlato fino ad ora, è stata sentire persone all'interno del club dire che non sarei più tornato a giocare. È stata una cosa triste, anche considerando che noi calciatori sappiamo che un club è come un’azienda, e se non giochi, qualcuno prenderà il tuo posto. In quel periodo, non potevo esprimermi e parlare, anche perché ero giovane e non comprendevo appieno. Con l'atteggiamento attuale, mi comporterei in modo diverso".