Il nome di Endrick torna a girare intorno a Milanello. A rilanciarlo è stato Matteo Moretto, che a DAZN Spagna ha dato una percentuale precisa sul futuro immediato dell'attaccante brasiliano: «Direi che verrà ceduto in prestito al 70%». Secondo il giornalista, a fare la differenza sarà la volontà del ragazzo: se chiederà di giocare di più, il Real Madrid potrebbe dare il via libera.

La destinazione, per Moretto, difficilmente sarà in Spagna: «è più probabile pensarlo all'estero». In Italia la prima della fila sarebbe la Roma, mentre il Milan compare tra le altre pretendenti, insieme a diverse squadre di Premier League.

Poco spazio a Madrid

I numeri spiegano perché si parli di prestito. In questa stagione Endrick ha messo insieme 141 minuti in sette presenze, quattro nella Liga e tre in Champions League, poco più di venti minuti a partita. Il lampo migliore è arrivato proprio contro un'italiana: gol e assist nel 4-3 con cui il Real ha rimontato la Roma. L'anno scorso, nei sei mesi in prestito all'Olympique Lione, aveva chiuso con 8 gol e 8 assist in 21 partite.

Lui, dal ritiro del Brasile, non si sbilancia. «Non so cosa succederà a gennaio», ha detto, aggiungendo: «Voglio solo giocare, voglio essere felice». Parole che non escludono nulla e che, lette insieme a quelle di Moretto, fanno pensare a un giocatore pronto a cambiare aria per qualche mese.

Sul fronte rossonero c'è poi una pista indiretta. Endrick è assistito da Roc Nation, l'agenzia fondata da Jay-Z, con cui il Milan ha un rapporto commerciale.

Resta da capire quanto il profilo si incastri nel mercato di gennaio del Milan, che finora è stato raccontato soprattutto in chiave difensiva, con la ricerca di un esterno sinistro. Un attaccante in prestito secco, giovane e con margini, sarebbe un'operazione diversa, meno onerosa sul piano economico. Ma la concorrenza della Roma, e il peso della decisione lasciata al giocatore, rendono la corsa tutt'altro che scontata.