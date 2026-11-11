Queste sono le dichiarazioni di Mattia Liberali, attualmente una risorsa fondamentale per il Como, ma in passato un promettente talento del Milan, con cui ha avuto la possibilità di debuttare in prima squadra e di conseguenza nella Serie A nel 2024, in una partita contro il Genoa che è terminata 0-0, sotto la guida di Paulo Fonseca. Questo è un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate ieri durante una conferenza stampa con la nazionale italiana:

Provi tristezza per come si è conclusa la tua esperienza al Milan?

"Tristezza no, le decisioni devono essere prese con determinazione senza guardare al passato. Sono molto felice per Cisse che sta avendo successo. Abbandonare il Milan non è stato semplice, ma è fondamentale continuare a guardare in avanti. Passare dalla Serie B a ritmi della Serie A e della Champions League non è semplice. Aquilani? Mi dispiace per il suo allontanamento, l'anno scorso mi ha sostenuto molto. In questi giorni gli scriverò, mi dispiace che non sia riuscito a lasciare la propria impronta al Sassuolo".