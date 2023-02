Stasera contro l’ex Hakan Calhanoglu: partita dal sapore di rivalsa

Altro derby da ex per Hakan Calhanoglu, che sente la sfida di stasera in maniera sicuramente speciale. Una sfida che sa di rivalsa ogni volta per lui e che sente in particolar modo. Le parole rilasciate in Arabia Saudita dopo la vittoria della Supercoppa contro il Milansono state chiare. E il turco è a caccia del suo primo gol contro la sua ex squadra.