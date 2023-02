Derby di Milano, Inzaghi su Skriniar: “Domani scenderà in campo”0

Domani sera andrà in scena il derby di Milano tra Inter e Milan. Entrambi i mister hanno parlato in conferenza stampa sulle possibili scelte

Domani sera a San Siro andrà in scena il derby della Madonnina tra Inter e Milan, nel match valido per la 21a giornata del campionato di Serie A. Alla vigilia del match hanno parlato i tecnici di entrambe le squadre: scopriamo insieme le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter su un argomento super attuale, ovvero Milan Skriniar.

Inzaghi su Skriniar:

“Io non giudico le sue scelte, ma l’uomo e il calciatore. Si tratta di un ragazzo splendido e che si allena sempre al massimo. Per questo, nonostante manchi l’allenamento di oggi, domani scenderà in campo”. Parole chiare del mister nerazzurro, che non farà a meno del suo difensore più importante per una partita come questa.