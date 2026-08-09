Nel suo canale YouTube, il responsabile di Telelombardia Fabio Ravezzani ha espresso le sue opinioni sulle affermazioni di Ruben Amorim dopo la partita tra Inter e Milan. Ecco cosa ha detto.

Amorim nel post gara con il Chelsea

“Amorim ha fatto una dichiarazione piuttosto strana, dicendo ‘è importante non aver perso nelle prime due gare’, che è letteralmente l’opposto di quanto dichiarato all’inizio, giusto? Dovremmo puntare alla vittoria, non semplicemente evitare di perdere, ma il calcio a volte ti fa cambiare visione e dichiarazioni. Ha una certa propensione per affermazioni eccessive: è necessario vincere giocando bene, e non c’è sicuramente un allenatore in una grande squadra che affermi di voler pareggiare tutte le partite, giusto? Non lo vedrete mai. Spalletti o Chivu non diranno mai "Va bene anche un pareggio". E questo è normale che accada anche per il Milan. ”Rubenha rilasciato commenti al termine dell’amichevole di oggi contro il, persa con un inaspettato 3-0 a favore degli inglesi. Ecco le parole dell’allenatore del Milan riportate da gazzetta. it: il portoghese ha discusso di calciomercato e della situazione riguardante i giocatori in uscita a due settimane dall’inizio del campionato.

Ora ci apprestiamo all’amichevole contro lo United:“Giocheremo quella partita come se fosse una gara qualsiasi, considerando che è l'ultima, proprio come se fosse contro il Torino. Sicuramente non adotteremo lo stesso approccio di adesso, con tanti giovani in campo, perché la situazione è diversa e contro il Manchester United ci presenteremo in modo più efficace. Devo ammettere che sono davvero contento. So che sembra strano dirlo dopo una sconfitta per 3-0, ma sono soddisfatto del lavoro di tutti. Stanno cercando di affrontare il gioco in un modo diverso, ma abbiamo ancora tanto da migliorare. L’avevo già sottolineato contro l’Inter e oggi è diventato ancor più evidente che dobbiamo progredire. Tuttavia, c’è ancora tempo: abbiamo tre settimane di lavoro davanti. Alcuni giocatori hanno disputato due partite e hanno fatto un allenamento con il gruppo. Miglioreremo. Nella prima gara della stagione saremo una squadra competitiva. Preferisco affrontare le difficoltà ora piuttosto che durante il campionato. "

Ancora riguardo al mercato:“Percepisco che questa è una grande famiglia, per me questa è la cosa più rilevante. Per questo non sto richiedendo nuovi giocatori. Non so cosa accadrà, ma ciascuno può fare enormi progressi in questo club. Siamo una famiglia quando vinciamo, quando giochiamo bene, e anche quando non lo facciamo. Lo ripeto, saremo davvero competitivi in questa stagione. ”