Milan, si scandaglia all’estero per i nomi di mercato

In campo a questi mondiali con la nazionale marocchina, Hakim Ziyech resta una delle mire della dirigenza rossonera che già aveva messo gli occhi su di lui quest'estate. Certo che molto dipenderà anche dalle richieste del Chelsea. L'intenzione sarebbe quella di strapparlo dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se finora da Londra sarebbero disposti solamente a cederlo a titolo definitivo. Inoltre il giocatore vorrebbe lasciare il club inglese ma non si sa bene quando.

Lasciare il Chelsea a gennaio non è escluso tassativamente in realtà. Ora sembra che abbia la testa solo sul Mondiale e non dà indizi sul suo futuro. Discorso che verrà ripreso verosimilmente da gennaio. Diversi i club europei che starebbero alla finestra: l'Ajax e il Tottenham in primis. Tuttavia i rossoneri non avevano messo in previsione nuovi innesti sulla fascia destra. Ma essendo un "vecchio" pallino della dirigenza si potrebbe forse fare uno strappo alla regola.