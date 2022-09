Emergenza Milan, contro la Dinamo ancora straordinari per Giroud

Problemi nel reparto offensivo del Milan, con Pioli costretto a schierare ancora Giroud anche contro la Dinamo Zagabria

Redazione Il Milanista

Il Milan è reduce da una vittoria sofferta, in inferiorità numerica, contro la Sampdoria dell'ex Marco Giampaolo. Una partita tesa, con Leao costretto ad abbandonare il campo al 2' della ripresa per il doppio giallo mostratogli dall'arbitro Fabbri. Già prima della sfida con i blucerchiati Pioli aveva in testa l'idea di ruotare un po' i suoi calciatori. Nella trasferta di Genova avrebbe dovuto trovare spazio dal primo minuto Divock Origi. Tuttavia il belga ha dato forfait all'ultimo momento. Alle prese con un infortunio muscolare che lo tormenta da inizio stagione. Far riposare gli uomini più impiegati è diventato sempre più complesso per l'allenatore rossonero. Soprattutto nel reparto offensivo. Oltre ai problemi muscolari di Origi, Rebic è alle prese con un'ernia che aggrava la sua condizione fisica e rischia di allontanarlo per molto tempo dal campo. Senza dimenticare la situazione di Ibrahimovic che almeno fino alla fine del 2022 non potrà tornare a disposizione della squadra.

A complicare il tutto è senza dubbio la squalifica rimediata da Leao in seguito all'espulsione. Il prossimo turno di campionato vedrà impegnato il Milan nel big match contro il Napoli. E Pioli dovrà privarsi della sua stella. Prima dell'impegno con i partenopei, però, il Milan scenderà nuovamente in campo nella gara di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Pochi dubbi: Leao partirà titolare, la squalifica deve scontarla in Serie A e non in Europa. Resta da chiarire chi giocherà come prima punta lì davanti.

Come dichiarato nel post partita da Marassi, Pioli vede bene DeKetelaere anche come attaccante centrale. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni Olivier Giroud sarà costretto a fare gli straordinari anche nella partita con la Dinamo Zagabria. Il francese è di fatto l'unica vera e propria prima punta a disposizione del tecnico rossonero. L'ex Arsenal e Chelsea dovrà stringere i denti, in attesa del rientro dei suoi compagni.