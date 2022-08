Il Milan non molla Ziyech, dall’Inghilterra: nuovi contatti con il Chelsea

Paolo Maldini continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dopo gli arrivi belga di Origi e De Ketelaere ora sulla sua lista ci sono delle priorità a cui pensare: su tutte un difensore centrale ed un mediano. Tuttavia però alcune occasioni non si possono lasciar scappare e una arriva dritta da Londra. Nello specifico dal Chelsea, perché quella che porta ad Hakim Ziyech è una pista ancora percorribile. Il calciatore è stato messo alla porta dai Blues, che non hanno intenzione di tenerlo nella capitale inglese privo di un ruolo nella rosa di Tuchel. Per questo motivo il nuovo proprietario del Chelsea, Todd Boehly, sarebbe disposto a cederlo anche a un prezzo di favore.