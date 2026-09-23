Continuano i dibattiti sull'andamento del Milan di Amorim e di ciò che ha prodotto sino ad oggi

Lorenzo Focolari
- Milano

Leao-Milan, addio in estate?

Il Milan ha ottenuto buone statistiche nelle prime cinque partite: è il quarto nella classifica dei gol subiti e il terzo per quanto riguarda i gol segnati

Alla fine dei conti, l'inizio della stagione per il nuovo Milan guidato da Ruben Amorim non può essere considerato negativo. Infatti, i risultati ottenuti dal tecnico portoghese sono senza dubbio notevoli, come dimostra la classifica. Infatti, dopo cinque incontri, il Milan ha totalizzato 11 punti, trovandosi a sole due lunghezze dalle tre squadre in vetta, che includono Inter, Roma e Lazio. Tre vittorie e due pareggi evidenziano che non ci sono state sconfitte in Serie A: questo avvio è sicuramente promettente e, tenendo conto che ci sono ampi margini per miglioramenti, sia dal punto di vista tattico che qualitativo.
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Ma la classifica rappresenta solo uno dei lati positivi di queste prime cinque partite di campionato. Ci sono ulteriori aspetti interessanti da menzionare. Ad esempio, è importante notare che il Milan è il terzo attacco del torneo con 10 reti, superato solo da Inter (15) e Roma (14). I gol dei giocatori rossoneri: 3 per Moreira, 2 per Cissé e Rabiot, 1 per Ramos e Pulisic, oltre a un autogol. Anche in difesa, le prestazioni sono piuttosto buone: sono stati concessi solo 4 gol, il quarto miglior risultato del campionato. Solo Cagliari (2), Lazio e Roma (3) hanno fatto meglio.

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