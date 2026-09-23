Continuano i dibattiti sull'andamento del Milan di Amorim e di ciò che ha prodotto sino ad oggi
Leao-Milan, addio in estate?
Il Milan ha ottenuto buone statistiche nelle prime cinque partite: è il quarto nella classifica dei gol subiti e il terzo per quanto riguarda i gol segnatiAlla fine dei conti, l'inizio della stagione per il nuovo Milan guidato da Ruben Amorim non può essere considerato negativo. Infatti, i risultati ottenuti dal tecnico portoghese sono senza dubbio notevoli, come dimostra la classifica. Infatti, dopo cinque incontri, il Milan ha totalizzato 11 punti, trovandosi a sole due lunghezze dalle tre squadre in vetta, che includono Inter, Roma e Lazio. Tre vittorie e due pareggi evidenziano che non ci sono state sconfitte in Serie A: questo avvio è sicuramente promettente e, tenendo conto che ci sono ampi margini per miglioramenti, sia dal punto di vista tattico che qualitativo.
Ma la classifica rappresenta solo uno dei lati positivi di queste prime cinque partite di campionato. Ci sono ulteriori aspetti interessanti da menzionare. Ad esempio, è importante notare che il Milan è il terzo attacco del torneo con 10 reti, superato solo da Inter (15) e Roma (14). I gol dei giocatori rossoneri: 3 per Moreira, 2 per Cissé e Rabiot, 1 per Ramos e Pulisic, oltre a un autogol. Anche in difesa, le prestazioni sono piuttosto buone: sono stati concessi solo 4 gol, il quarto miglior risultato del campionato. Solo Cagliari (2), Lazio e Roma (3) hanno fatto meglio.
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