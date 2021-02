Serie A, le probabili formazioni di Milan-Crotone

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Crotone, sfida valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Luca Pairetto coadiuvato dai guardalinee Cicero e Bresmes, quarto uomo Ghersini, al VAR Massa e Alassio.

Milan, ancora emergenza

Doveva essere una settimana tranquilla, nella quale il Milan aveva potuto riposare, senza giocare partite, e recuperare i tanti infortunati. E, invece, ancora una volta, Stefano Pioli si trova a dover affrontare un match in emergenza: contro il Crotone, infatti, non sono stati convocati per problemi fisici Bennacer, Tonali, Brahim Diaz e Kjaer, con Calhanoglu che, ancora non al meglio della condizione, dovrebbe partire dalla panchina.

Confermato, comunque, il 4-2-3-1, con il quartetto Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez davanti a Gigio Donnarumma. Mediana di centrocampo formata da Kessie e Meitè, in vantaggio su Krunic. Davanti Zlatan Ibrahimovic con alle spalle il trio già visto a Bologna: Saelemaekers a destra, Rebic a sinistra e Rafael Leao nell’inedito ruolo di trequartista.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Kessie, Meite; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Crotone senza la stella Messias

I problemi di formazione del Milan si equivalgono a quelli del Crotone non quantitativamente, ma qualitativamente in rapporto alla forza tecnica delle due squadre. A Giovanni Stroppa, infatti, mancherà la stella Messias, appiedato dal Giudice Sportivo; al suo posto dovrebbe partite dal primo minuto il nuovo acquisto Di Carmine, in coppia con Simy, con Ounas, altro neo arrivato, pronto a subentrare a partita in corso. Per il resto 3-5-2 confermato, con il trio Djidji, Marrone, Golemic davanti a capitan Cordaz. I tre mediani saranno Eduardo Henrique, Zanellato e Benali, con Rispoli a destra e Reca a sinistra. Davanti la già citata coppia Di Carmine-Simy.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Benali, Reca; Di Carmine, Simy. Allenatore: Stroppa.