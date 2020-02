Serie A, le pagelle del mercato: Inter regina, Milan ok, Juve rimandata

di ANTONELLO GIOIA

Serie A, le pagelle del mercato invernale

MILANO – Oggi, primo febbraio, è – finalmente, direbbero molti allenatori – il giorno dopo. Stop alle trattative, mercato chiuso e affari fatti: chi è stata la regina, tra i top club del campionato di Serie A, di questa sessione?

MILAN – 7

L’acquisto di Ibrahimovic è stato, è e sarà determinante per il resto della stagione; i rossoneri ne stanno già beneficiando in abbondanza, con i risultati del campo che affermano una netta inversione di tendenza rispetto alla prima parte di stagione. Cambio di marcia che, evidentemente, è avvenuto anche sul mercato: non solo giovani di talento (a parte il classe 1999 Saelemaeckers, esterno a tutta fascia proveniente dal florido vivaio dell’Anderlecht), ma anche e sopratutto uomini di esperienza: oltre al già citato Ibra, sono arrivati Kjaer (classe 1989) ed il secondo portiere Begovic (classe 1987).

Maldini e Boban hanno fatto il loro dovere, ottimamente, anche sul fronte cessione: via, con tanto di plusvalenze, gli emarginati Suso (20 milioni in caso di riscatto), Piatek (28 milioni di euro), Ricardo Rodriguez (6 milioni complessivi), Reina (risparmio di 3 milioni sull’ingaggio), Borini e Caldara, tornato all’Atalanta.

Imprevisto dell’ultimo minuto, ma prontamente risolto, il mancato arrivo di Robinson: Laxalt torna senza spendere un euro e farà la riserva di Theo Hernandez. Manca un vice Ibra? Sì, ma la società ha preferito non prendere “uno qualunque” per soli sei mesi: a giugno si penserà in grande per quel ruolo lì. >>>CLICCA QUI PER LA PAGELLA DELLA JUVENTUS<<<

ACQUISTI Laxalt (c, Torino)

Saelemaekers (a, Anderlecht)

Kjaer (d, Atalanta)

Begovic (p, Bournemouth)

Ibrahimovic (a, svinc.)

CESSIONI Piatek (a, Hertha Berlino)

Suso (a, Siviglia)

Caldara (d, Atalanta)

Borini (a, Verona)

Reina (p, Aston Villa)