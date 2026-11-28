Venezia e Bologna si sono affrontate ieri sera nell’anticipo: il Milan sarà in campo Lunedì
Queste sono le assegnazioni degli arbitri per la tredicesima giornata di Serie A
SERIE A, GLI ARBITRI ASSEGNATI VENEZIA – BOLOGNA Arbitro: Colombo Assistenti: Di Gioia-Della Mea Quarto Uomo: Perenzoni VAR: Massimi AVAR: Mazzoleni
FROSINONE – PARMA Arbitro: Bonacina Assistenti: Rossi C.-Russo Quarto Uomo: Marcenaro VAR: Cosso AVAR: Marini
TORINO – LAZIO Arbitro: Chiffi Assistenti: Cecconi-Lo Cicero Quarto Uomo: Manganiello VAR: Fabbri AVAR: Pezzuto
INTER – GENOA Arbitro: Ayroldi Assistenti: Bindoni-Barone Quarto Uomo: Sacchi J. L. VAR: Meraviglia AVAR: Dionisi
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UDINESE – FIORENTINA Arbitro: La Penna Assistenti: Tegoni-Yoshikawa Quarto Uomo: Perri VAR: Marini AVAR: Volpi
SASSUOLO – NAPOLI Arbitro: Guida Assistenti: Alassio-Bercigli Quarto Uomo: Calzavara VAR: Aureliano AVAR: Santoro
ROMA – MONZA Arbitro: Collu Assistenti: Passeri-Mondin Quarto Uomo: Ferrieri Caputi VAR: Camplone AVAR: Fabbri
COMO – JUVENTUS Arbitro: Mariani Assistenti: Peretti-Perrotti Quarto Uomo: Marinelli VAR: Pezzuto AVAR: Meraviglia
LECCE – ATALANTA Arbitro: Drigo Assistenti: Berti-Dei Giudici Quarto Uomo: Doveri VAR: Di Paolo AVAR: Aureliano
CAGLIARI – MILAN Arbitro: Di Bello Assistenti: Baccini-Ceccon Quarto Uomo: Di Marco VAR: Mazzoleni AVAR: Camplone
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