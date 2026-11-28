Alfredo Pedullà, giornalista, ha espresso le sue opinioni sul suo canale YouTube riguardo al successo del Milan contro l'Olympiacos: "Nel primo tempo, l'Olympiakos ha beneficiato di un autogol di Maignan seguito da un'azione di Pirola, e ha realizzato il secondo gol grazie a un errore in avvio di ripresa di De Winter. La gara sembrava conclusa, ma il Milan ha avuto una reazione straordinaria. A mio avviso, hanno disputato una seconda frazione di gioco meritevole di un otto, gestendo bene i momenti in cui colpire e soprattutto avendo un grande protagonista in Hucthinson, che in campionato ha trovato poco spazio. Il talento di questo giovane è innegabile, poiché ha dimostrato di avere bisogno di più visibilità, segnando il gol del 2-1 al momento strategico più critico, poiché poco prima il Milan era rischiato di trovarsi sotto 0-3 e da quel punto in poi la partita ha cambiato direzione. Gli eventi nelle partite possono alterare l'andamento, ma il Milan merita il credito di aver cercato attivamente le soluzioni per colpire, riuscendo a farlo con il solito Cisse per il pareggio 2-2."

Pedullà, specialista di calciomercato, ha celebrato l'acquisizione di Cisse da parte del Milan

"Le prestazioni di Cisse, già oltre la doppia cifra in gol, sono straordinarie: la decisione di prenderlo dal Catanzaro in un momento inaspettato si è rivelata un colpo di mercato eccezionale e da quel momento il Milan, dopo aver sostituito Ramos, ha disputato una partita impeccabile. L'Olympiakos ha sofferto, si è trovato completamente alla mercé dei rivali e il Milan ha chiuso il match con Moreira, mentre il tiro al volo di Pulisic per il 3-2 ha zittito le ambizioni dell'Olympiakos. Per il Milan era cruciale, anche per un dato statistico: il Milan aveva vinto ad Atene solo nelle finali di Champions, non è poco. Le due sole vittorie del Milan in questa città sono state quella celebre contro il Barcellona e l'altra di Atene dopo Istanbul, dove Inzaghi fu il protagonista; un riscatto, se così vogliamo definirlo, contro il Liverpool; in tutte le altre occasioni, il Milan non era riuscito a portare a casa risultati, ottenendo al massimo dei pareggi. Questo è significativo non solo per mantenere e dare continuità al tuo rendimento anche in campionato, ma perché sistemi le situazioni e offri l'immagine di una squadra coesa. È assolutamente ciò che Amorim stava cercando e ha trovato questa continuità nel modo migliore. Il Milan ora attende un Cagliari non particolarmente complesso, ma il lavoro di Amorim è evidente. "