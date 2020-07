Sassuolo-Milan, il migliore in campo: Ibra supremacy

Sassuolo-Milan, il migliore in campo è Ibrahimovic

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri di Sassuolo-Milan, sfida terminata 1 a 2 per gli ospiti, è Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è stato altamente decisivo ai fini del risultato con una doppietta straordinaria, figlia di due goal da attaccante puro (di testa e di astuzia) e di una prestazione totale: Ibra gioca ovunque e segna.