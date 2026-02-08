Milan, rinnovo Tomori: a che punto siamo

Il rinnovo di Tomori col Milan entra nel vivo, la trattativa è in fase avanzata: offerta del club e controproposta dell’entourage. Il punto.

Uno dei rinnovi in agenda del club rossonero e in questo momento più caldi riguarda il centrale inglese Fikayo Tomori. Rinato sotto la guida di Allegri, Tomori fa parte di quello zoccolo duro di giocatori ormai da tempo nel club, che ha la forte volontà di rimanere e che il Milan vuole confermare. Ci sono tutti i presupposti per andare avanti insieme senza troppi problemi.

Negli scorsi giorni è entrato sull’argomento anche l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che in merito al rinnovo di Tomori al Milan ha parlato di una trattativa in fase avanzata. Ecco la situazione attuale spiegata nel dettaglio.

Le parole di Moretto sul rinnovo di Tomori

Ecco l’analisi di Moretto dal canale YouTube di Fabrizio Romano.

“Vi abbiamo detto che l’inglese stava discutendo il proprio rinnovo col Milan, con il suo contratto che scade nel 2027. Ecco, in questo momento le trattative sono in fase avanzata: infatti Tomori è felicissimo di stare in rossonero e di lavorare con Allegri. Il Milan ha fatto un’offerta, l’entourage di Tomori ha preparato una contro-offerta per arrivare al sì finale”.