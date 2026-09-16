Il conto alla rovescia è terminato: questa sera il Milan torna a disputare una partita europea davanti al proprio pubblico. A San Siro arriva il Benfica, avversario di prestigio per l’esordio nella League Phase di Europa League. L’attesa è alta e anche sugli spalti si preannuncia una serata di grande partecipazione.

San Siro verso il tutto esaurito

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono attesi circa 66mila spettatori per la sfida di questa sera. Un dato che conferma la partecipazione dei tifosi rossoneri in occasione del ritorno del Milan nelle coppe europee.

Il pubblico del Meazza è pronto a sostenere la squadra di Ruben Amorim in un appuntamento che segna l’inizio di un nuovo percorso internazionale. La cornice di San Siro potrebbe dare ulteriore energia ai rossoneri, chiamati a confrontarsi subito con una formazione dalla lunga tradizione continentale.

Un esordio che vale più di una partita

Dopo una stagione senza impegni europei, il Milan ritrova una competizione che fa parte della propria storia. L’Europa League non è la Champions, ma offre comunque la possibilità di misurarsi con avversarie internazionali e di inseguire un trofeo importante.

Per Amorim sarà anche un’occasione per verificare la risposta della squadra in un contesto diverso dal campionato. La gestione delle energie e l’attenzione ai dettagli potranno avere un ruolo importante in una stagione che si preannuncia intensa.

Il Benfica, un avversario di grande tradizione

Di fronte ci sarà il Benfica, club portoghese legato al Milan anche dalla presenza di Manuel Rui Costa, oggi presidente delle Aquile ed ex protagonista in rossonero.

La sfida avrà quindi anche una componente emotiva, ma sul terreno di gioco conteranno soprattutto organizzazione, intensità e capacità di sfruttare le occasioni. Il Milan vuole cominciare con il piede giusto e il sostegno di San Siro potrebbe accompagnare la squadra in questa prima tappa europea.

Il calcio d’inizio è fissato per le 21:00: il Meazza è pronto ad accogliere nuovamente l’Europa.