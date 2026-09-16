Il Milan si prepara a tornare in campo in campionato. Domenica 20 settembre, a San Siro, i rossoneri affronteranno il Lecce in una gara importante per proseguire il proprio percorso in Serie A. In vista della partita è stata ufficializzata anche la designazione arbitrale: a dirigere l’incontro sarà La Penna.

Milan-Lecce, arbitra La Penna

Sarà dunque La Penna a tenere sotto controllo la sfida tra Milan e Lecce. L’arbitro sarà affiancato da Lo Cicero e Vecchi, designati come assistenti, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Tremolada.

Una squadra arbitrale completa, chiamata a gestire una partita che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. Per i rossoneri sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e cercare di imporre il proprio gioco davanti al pubblico di San Siro.

La squadra arbitrale completa

Di seguito tutti i componenti della designazione ufficiale per Milan-Lecce: