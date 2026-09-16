Ufficiale la designazione arbitrale per Milan-Lecce: sarà La Penna a dirigere la sfida di San Siro. Scopri tutti i nomi degli assistenti e degli addetti al VAR.
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Il Milan si prepara a tornare in campo in campionato. Domenica 20 settembre, a San Siro, i rossoneri affronteranno il Lecce in una gara importante per proseguire il proprio percorso in Serie A. In vista della partita è stata ufficializzata anche la designazione arbitrale: a dirigere l’incontro sarà La Penna.
Milan-Lecce, arbitra La Penna
Sarà dunque La Penna a tenere sotto controllo la sfida tra Milan e Lecce. L’arbitro sarà affiancato da Lo Cicero e Vecchi, designati come assistenti, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Tremolada.
Una squadra arbitrale completa, chiamata a gestire una partita che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. Per i rossoneri sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e cercare di imporre il proprio gioco davanti al pubblico di San Siro.
La squadra arbitrale completa
Di seguito tutti i componenti della designazione ufficiale per Milan-Lecce:
- Arbitro: La Penna
- Assistenti: Lo Cicero- Vecchi
- Quarto ufficiale: Tremolada
- VAR: Maggioni
- AVAR: Santoro
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