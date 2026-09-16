L’avventura di Gonçalo Ramos con la maglia del Milan è iniziata tra prestazioni alterne. Nelle prime quattro gare ufficiali il centravanti portoghese ha mostrato alcuni segnali positivi, alternati a prove meno convincenti, mentre cerca ancora di adattarsi a un contesto calcistico diverso da quelli vissuti in Portogallo e in Francia.

Delle difficoltà e delle caratteristiche dell’attaccante rossonero ha parlato Gianluca Di Marzio, ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti. Il giornalista ha espresso il proprio giudizio sulle qualità di Ramos, soffermandosi soprattutto sulle sue necessità in fase offensiva.

Di Marzio: “Ramos è un giocatore forte”

Secondo Di Marzio, il portoghese possiede le qualità per incidere, ma ha bisogno di ricevere palloni giocabili all’interno dell’area di rigore.

“Per me Ramos è un attaccante forte, che deve essere rifornito soprattutto in area. Quando il pallone arriva nella zona giusta, sa fare gol, come ha già dimostrato al PSG. In diverse occasioni in cui la squadra non riusciva a sbloccare la partita, il suo ingresso ha portato alla rete”.

“Al PSG lasciava il segno anche entrando dalla panchina”

Il giornalista ha ricordato anche il ruolo ricoperto da Ramos durante la sua esperienza al Paris Saint-Germain. Pur non essendo sempre titolare, l’attaccante è riuscito a rendersi utile in diverse occasioni importanti.

“È vero, al PSG non partiva sempre dall’inizio, perché spesso la squadra giocava senza un riferimento offensivo fisso. Però, quando veniva chiamato in causa, riusciva comunque a incidere. È successo anche in appuntamenti importanti, come le finali di Supercoppa e le partite di Champions League”.

Il Milan deve supportare meglio il centravanti?

Il punto centrale dell’analisi di Di Marzio riguarda il modo in cui la squadra può valorizzare le caratteristiche del nuovo attaccante rossonero. Per esprimersi al meglio, Ramos ha bisogno di un sistema capace di servirlo con continuità negli ultimi metri.

“Credo quindi che abbia bisogno di una squadra che lo sostenga in maniera differente, mettendolo nelle condizioni di ricevere palloni in area e sfruttare le sue qualità”.

Il percorso del portoghese in rossonero è ancora all’inizio e le prossime partite potranno offrire indicazioni importanti sul suo inserimento. Per il Milan, la sfida sarà trovare il giusto equilibrio tra il gioco collettivo e le caratteristiche di un centravanti che, come sottolineato da Di Marzio, può fare la differenza quando viene messo nelle condizioni di concludere.