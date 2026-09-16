Una serata speciale attende Manuel Rui Costa, pronto a tornare a San Siro in occasione della sfida tra Milan e Benfica. Il presidente del club portoghese, ex calciatore rossonero, vivrà una partita dal significato particolare, in programma questa sera alle 21:00 e valida per la prima giornata della League Phase di Europa League.

A margine del pranzo UEFA tra le delegazioni delle due società, Rui Costa ha parlato con i giornalisti presenti, soffermandosi anche su alcuni ex Benfica oggi legati al Milan: Diego Moreira, Ruben Amorim e Gonçalo Ramos.

Rui Costa su Moreira e Amorim

Il dirigente portoghese ha espresso parole positive nei confronti di Diego Moreira, soffermandosi poi sul tecnico rossonero Ruben Amorim e sul suo percorso alla guida del Milan.

“Moreira è un giocatore davvero molto bravo. Se devo dare un consiglio ad Amorim? Non ne ha bisogno. Gli auguro di riuscire almeno a conquistare ciò che sono riuscito a vincere io durante la mia esperienza al Milan. Anzi, come minimo”.

“Gonçalo Ramos è un grandissimo giocatore”

Rui Costa ha dedicato un pensiero anche a Gonçalo Ramos, attaccante rossonero cresciuto nel Benfica e protagonista di un percorso importante con il club portoghese.

“È un giocatore di grandissimo livello. Lo abbiamo cresciuto noi, quindi è un grandissimo giocatore”.

Una sfida speciale a San Siro

Il ritorno di Rui Costa al Meazza aggiunge una componente emotiva a una partita già ricca di significati. Da una parte il Milan, chiamato a inaugurare il proprio cammino europeo davanti ai tifosi; dall’altra il Benfica, club con cui l’ex centrocampista ha costruito una parte importante della propria carriera e che oggi rappresenta nel ruolo di presidente.

Questa sera, però, il campo metterà di fronte le due squadre, con l’obiettivo di iniziare la League Phase conquistando un risultato positivo.