È arrivato il giorno del ritorno del Milan nelle competizioni europee. Questa sera, alle 21:00, i rossoneri ospiteranno il Benfica a San Siro per la prima giornata della League Phase di Europa League. Ruben Amorim sta valutando alcune modifiche rispetto alle ultime uscite in campionato, con l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra energie e qualità.

Possibili novità nella formazione rossonera

Secondo le ultime indicazioni della vigilia, tra i nomi da seguire c’è quello di Hutchinson, che potrebbe avere un’occasione dal primo minuto. Anche Filippo Terracciano è indicato tra le possibili novità, mentre il tecnico portoghese starebbe pensando a un turnover in alcuni reparti.

Le scelte definitive saranno comunicate soltanto a ridosso del calcio d’inizio, ma la sensazione è che Amorim voglia sfruttare le risorse a disposizione per affrontare una gara impegnativa senza perdere intensità.

Pulisic può tornare titolare

Tra i giocatori attesi dal primo minuto c’è anche Christian Pulisic. L’americano potrebbe rappresentare una soluzione importante nella fase offensiva rossonera, grazie alla capacità di muoversi tra le linee e creare occasioni.

La gestione delle energie sarà un tema centrale, considerando il calendario fitto e la necessità di alternare gli uomini durante la stagione. Anche a centrocampo potrebbero esserci cambiamenti, con Modric e Rabiot che potrebbero partire dalla panchina.

L’obiettivo è partire con il piede giusto

La sfida contro il Benfica rappresenta un banco di prova importante per il gruppo di Amorim. Iniziare con un risultato positivo permetterebbe al Milan di acquisire fiducia e affrontare con maggiore serenità i prossimi impegni, tra Europa League e campionato. I rossoneri vogliono dimostrare di poter essere protagonisti anche in campo internazionale, e la prima risposta arriverà questa sera davanti al proprio pubblico.