Il progetto del nuovo San Siro entra in una fase sempre più concreta. Dopo mesi di lavoro da parte degli studi Foster + Partners e Manica, il primo rendering ufficiale del futuro impianto di Milan e Inter potrebbe essere presentato entro la fine di ottobre. La previsione è riportata dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui il progetto si avvicina dunque a un passaggio destinato a rendere più visibile il volto del nuovo stadio.

Milan, il nuovo stadio prende forma

L'incarico per la progettazione è stato affidato ai due studi di architettura nel settembre 2025. Il nuovo impianto, secondo quanto comunicato dai club, sarà caratterizzato da 71.500 posti e sarà organizzato su due grandi anelli.

Il progetto prevede inoltre una struttura dalla forma più ovalizzata rispetto all'attuale Meazza, mentre alcuni dettagli già emersi nei mesi scorsi riguardano la copertura fissa e le nuove aree dedicate all'accoglienza e all'hospitality.

Per Milan e Inter, la presentazione del rendering rappresenterà quindi un momento importante: per la prima volta sarà possibile avere una rappresentazione concreta del futuro impianto destinato a sorgere nell'area di San Siro.

Nuovo San Siro, lavori al via nel 2027

Il cronoprogramma prevede un altro passaggio fondamentale nel secondo semestre del 2027, quando dovrebbero partire i lavori, dopo il completamento dell'iter autorizzativo. L'obiettivo indicato nei piani è arrivare alla piena operatività del nuovo impianto nel 2031, in tempo per l'Europeo del 2032 organizzato da Italia e Turchia.

Il nuovo stadio dovrebbe quindi diventare operativo proprio alla vigilia della competizione continentale. Per il Milan si tratta di uno dei progetti strategici più importanti per il futuro del club, mentre l'eventuale rendering di fine ottobre consentirà finalmente di vedere come potrebbe essere la nuova casa rossonera.