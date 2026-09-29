Non percepisco il tempo come un avversario. Abbiamo intrapreso un cammino che evidentemente necessita di tempo, tra le due sfide abbiamo avuto solo due sessioni di allenamento". Queste sono state le dichiarazioni di Roberto Mancini nell'esclusiva per RaiSport, appartenente all'intesa tra Figc e rete pubblica, a poche ore dal match di Bursa contro la Turchia. "Tuttavia, la gara contro il Belgio è stata incoraggiante - ha continuato - e anche De Ketelaere ha riconosciuto che non sono stati in grado di fare nulla. Non dobbiamo considerarlo un incontro decisivo per la salvezza: scendiamo in campo e poi esaminiamo il punteggio.

Desidero vedere la squadra esprimere il proprio gioco, anche nei momenti di difficoltà. È ovvio che spero in una vittoria". "Nessuno deve essere sopraffatto, è solo un incontro di calcio - ha commentato il ct riguardo alle critiche - occorre attenersi a ciò che si osserva. Abbiamo disputato due edizioni della Nations League raggiungendo la fase finale e non è stato evidenziato nulla, non capisco perché ora sia diventata così cruciale".