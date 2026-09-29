Buone notizie per il Milan in merito alle condizioni di Strahinja Pavlovic. Il difensore rossonero aveva destato qualche preoccupazione durante la sfida tra Serbia e Olanda, quando è stato costretto a lasciare il campo al 71’. Le prime indiscrezioni provenienti dalla Serbia avevano fatto pensare a un possibile problema fisico, ma gli aggiornamenti successivi hanno ridimensionato l’allarme.

Pavlovic, nessun infortunio

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport e confermato dalle successive ricostruzioni, per Pavlovic si tratta soltanto di affaticamento muscolare. Non è stato riscontrato un vero e proprio infortunio e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione in casa rossonera.

Il centrale classe 2001 è infatti reduce da un periodo particolarmente intenso. Con il Milan ha giocato tutte le gare di Serie A disputate finora, sempre per 90 minuti, oltre alla sfida di Europa League contro il Benfica. Anche con la Serbia era stato impiegato dall’inizio contro la Grecia prima della sostituzione nella gara con l’Olanda.

Possibile gestione con la Serbia

La situazione verrà comunque monitorata nei prossimi giorni. La Serbia tornerà in campo giovedì 1° ottobre contro la Germania, e Pavlovic potrebbe essere gestito con cautela proprio per evitare di trasformare il semplice affaticamento in un problema più serio.

Una notizia importante anche per Ruben Amorim, che considera il difensore serbo un elemento centrale della propria retroguardia. Il Milan, in attesa del rientro dei nazionali a Milanello, può quindi tirare un sospiro di sollievo: per Pavlovic non si parla di infortunio, ma soltanto della necessità di recuperare energie dopo un avvio di stagione senza pause.