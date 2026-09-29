Le affermazioni dell’analista Filippo Galli, ex giocatore del Milan, riguardo al centrocampista svizzero rossonero Ardon Jashari

Dopo una stagione iniziale difficile per il centrocampista svizzero Ardon Jashari, segnata da una preparazione non ottimale e da un grave infortunio all'inizio dell'anno, quest’anno desidera dimostrare di meritare l’investimento effettuato dal club milanese. Tuttavia, attualmente, ha avuto poche opportunità di gioco, essendo nuovamente in concorrenza con Luka Modric, Adrien Rabiot e l’insospettabile Yunus Musah.

Filippo Galli ne ha discusso come ospite del programma Maracanà su TMW Radio.

Le dichiarazioni di Filippo Galli riguardanti Ardon Jashari, centrocampista svizzero al suo secondo anno nel Milan: "Jashari è un giocatore che non ha opportunità per essere valutato. Ha Modric di fronte, così come Rabiot. A me piace per le sue qualità, ma è necessario che gli venga concesso più spazio. Anche Camarda si trova nella stessa situazione, insieme ad altri. Forse, quando la situazione migliorerà, sarà più semplice per loro inserirsi. "