Sampdoria-Milan, il migliore in campo: Ibra domina ancora

Sampdoria-Milan, il migliore in campo è Ibrahimovic

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Sampdoria e Milan è Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha messo a segno una doppietta da vero centravanti (9 goal), segnando a referto anche il quinto assist in stagione per Hakan Calhanoglu. Al di là di questo, per Ibra è stata la solita prestazione dominante: gioca da 10, da 9 e da leader per i compagni.