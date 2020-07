Sampdoria-Milan, il peggiore in campo: Saelemaekers impreciso

Sampdoria-Milan, il peggiore in campo è Saelemaekers

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri della sfida tra Sampdoria e Milan è Alexis Saelemaekers. Il belga, schierato come esterno alto nel 4-2-3-1 di Pioli e come terzino con l’uscita di Calabria, si è certamente guadagnato la sufficienza, ma, rispetto ai compagni, ha peccato di imprecisione. Qualche errore di troppo: quando deve fare il velo, per aprire la porta a Calhanoglu che gli ha tagliato alle spalle, non lo fa decidendo di calciare al volo di sinistro il pallone chiama-rimorchio di Theo. CLICCA QUI>Intanto, guarda la moviola di Sampdoria-Milan