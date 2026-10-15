Salisburgo-Milan, in programma oggi, giovedì 15 ottobre 2026, è un appuntamento importante per il cammino europeo dei rossoneri. La squadra di Ruben Amorim scende in campo alla Red Bull Arena con calcio d’inizio fissato alle ore 18:45. Per i tifosi che vogliono seguire la sfida, ecco tutte le informazioni utili sulla diretta televisiva, sulle piattaforme streaming e sulla diretta testuale di IlMilanista.it.

Salisburgo-Milan, dove vederla in TV

La partita tra Salisburgo e Milan sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport indicati nel palinsesto della giornata. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18:45 di oggi, giovedì 15 ottobre.

Salisburgo-Milan in streaming: Sky Go e NOW

Per chi non potrà guardare la partita davanti alla televisione, sarà possibile verificare la disponibilità della diretta sulle piattaforme streaming Sky Go e NOW.

La visione potrà avvenire sui dispositivi compatibili, come smartphone, tablet e computer, oltre che sulle smart TV supportate.

Salisburgo-Milan, segui la diretta testuale su IlMilanista.it

Per chi desidera seguire la gara minuto per minuto, su IlMilanista.it sarà disponibile la diretta testuale di Salisburgo-Milan, con aggiornamenti sull’andamento della partita, le occasioni più importanti, i gol e gli episodi decisivi.

Appuntamento alle 18:45 per vivere insieme tutti gli aggiornamenti sulla partita europea del Milan.