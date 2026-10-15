Il poco spazio concesso ai giovani è diventato un tema di discussione in casa Milan. Nel mirino ci sono Francesco Camarda e Christian Comotto, due talenti classe 2008 che, dopo essere rimasti in rossonero in estate, stanno trovando poche opportunità per mettersi in mostra con la prima squadra. Una situazione sulla quale è intervenuto Matteo Moretto, che attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano ha espresso dubbi sulla strategia del club e sulle possibili conseguenze per il futuro dei due calciatori.

Camarda e Comotto, Moretto critica la gestione del Milan

Il giornalista ed esperto di calciomercato ha richiamato l’attenzione sul percorso dei due giovani, rimasti a disposizione di Ruben Amorim con l’obiettivo di crescere all’interno della prima squadra. Le occasioni avute finora, però, sono state limitate, alimentando interrogativi sulla scelta di trattenerli senza garantire loro maggiore continuità.

Il giudizio di Moretto è netto: “La gestione di Camarda e Comotto rischia di provocare delle perdite patrimoniali”.

Un’osservazione che riguarda non soltanto l’impiego dei due calciatori, ma anche la capacità del Milan di valorizzare i propri talenti. Investire sui giovani, infatti, significa accompagnarne la crescita con un progetto tecnico credibile e con opportunità concrete per accumulare esperienza.

Il progetto sportivo di Amorim finisce sotto osservazione

La questione centrale riguarda il ruolo che il Milan intende riservare a Camarda e Comotto nel corso della stagione. Restare in prima squadra può rappresentare un passaggio importante nel loro percorso, ma allenarsi con i senior non sempre basta per compiere il salto di qualità: anche il minutaggio in partita può fare la differenza.

Moretto ha quindi invitato il club a chiarire le prospettive dei due classe 2008, sottolineando come entrambi abbiano avuto pochissimo spazio in questa prima parte dell’annata.

Il rischio, in questa prospettiva, è che l’assenza di occasioni concrete possa alimentare dubbi sulla reale possibilità di affermarsi in prima squadra. Per il Milan diventa quindi importante trovare un equilibrio tra la volontà di trattenere i propri talenti e la necessità di offrire loro un percorso di crescita adeguato.

Milan, la sfida con il Salisburgo può cambiare le prospettive?

La trasferta europea contro il Salisburgo, in programma oggi giovedì 15 ottobre, rappresenta un possibile banco di prova per le scelte di Amorim. In una stagione ricca di impegni, le rotazioni potrebbero aprire nuovi spazi anche per chi finora ha giocato meno.

Al momento, tuttavia, non ci sono certezze sull'impiego di Camarda e Comotto. Saranno le decisioni dell'allenatore a chiarire se i due giovani potranno avere maggiori opportunità nelle prossime settimane.