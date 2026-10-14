Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Milan, gara europea che metterà alla prova i rossoneri. L’allenatore ha affrontato diversi temi, dalle critiche legate ai risultati alle possibili rotazioni, soffermandosi soprattutto su Francesco Camarda. Il tecnico ha espresso fiducia nel giovane attaccante, sottolineando la necessità di concedere opportunità ai talenti della rosa. Non sono mancati anche i chiarimenti sul rapporto con Gerry Cardinale e sulla preparazione della prossima stagione.

Amorim risponde alle critiche: “Nei grandi club è normale”

Il tecnico rossonero ha commentato le reazioni suscitate dai risultati della squadra, spiegando di considerare le critiche una componente inevitabile quando si lavora in una società di alto livello.

“Nei grandi club è normale, e me ne sono reso conto già dalla partita contro la Juventus. Il mio compito è lavorare, mentre lascio agli altri tutto ciò che si dice intorno. Se osservo la squadra, vedo dei progressi: produciamo più occasioni e il pressing è migliorato. In una grande società, quando i risultati non arrivano, reazioni di questo tipo fanno parte del gioco”.

Amorim ha quindi ribadito la volontà di concentrarsi sul lavoro quotidiano e sui miglioramenti mostrati dal gruppo, senza lasciarsi condizionare dalle discussioni esterne.

Salisburgo-Milan, le parole di Amorim sull’avversario

L’allenatore ha presentato anche la sfida europea, evidenziando le qualità della formazione austriaca e la difficoltà dell’impegno. Nel suo intervento ha parlato inoltre di Pavlovic, anticipandone la presenza dal primo minuto.

“Con Pavlovic non ho approfondito molto questo argomento, abbiamo parlato soprattutto della sua posizione per domani. Partirà dal primo minuto. Il Salisburgo ha tanta rapidità e qualità, oltre a calciatori dotati tecnicamente. Sono abituati a conquistare vittorie. Ci aspetta una sfida impegnativa, ma ne abbiamo discusso con il gruppo”.

Amorim ha aggiunto che il confronto con il giocatore gli ha permesso di raccogliere alcune indicazioni sull’ambiente che attenderà il Milan. La squadra si prepara quindi ad affrontare una partita impegnativa in uno stadio importante.

Turnover Milan, previsti cambiamenti nella formazione

In vista della gara, il tecnico ha lasciato intendere che ci saranno alcune novità nell’undici iniziale. La gestione delle energie e le condizioni dei singoli saranno determinanti per definire la formazione definitiva.

“I giocatori si preparano e scendono in campo insieme. Chi sarà impiegato domani ha già condiviso il terreno di gioco con i compagni durante questa stagione, sia dall’inizio sia entrando per pochi minuti. Ci saranno dei cambiamenti nella formazione. Alcuni elementi sono in dubbio e saprete tutto domani mattina”.

L’allenatore ha poi sottolineato che le responsabilità delle scelte ricadono interamente su di lui. I giocatori, secondo Amorim, devono poter scendere in campo senza pressioni aggiuntive, concentrandosi sulla prestazione e sul risultato.

Camarda, Amorim apre alla possibilità di vederlo in campo

Tra gli argomenti più interessanti della conferenza stampa c’è stato il futuro immediato di Francesco Camarda. Il giovane attaccante continua a cercare spazio e le parole dell’allenatore lasciano aperta la possibilità di un suo impiego contro il Salisburgo.

“Non si può valutare davvero un calciatore senza dargli la possibilità di giocare. Dobbiamo concedere spazio a questi ragazzi, perché talvolta possono riservarci delle belle sorprese. Da quello che osservo, lui è pronto. Giocare per il Milan è qualcosa che ama, e per me questo conta moltissimo. Vedremo domani, ma rappresenta un’alternativa in più”.

Una presa di posizione significativa, soprattutto nel dibattito sulla gestione dei giovani rossoneri. Amorim riconosce a Camarda la disponibilità e la motivazione necessarie per essere preso in considerazione, senza però garantire una maglia da titolare. Saranno le scelte definitive a chiarire se il centravanti avrà l’opportunità di mettersi in mostra.

Cardinale e le critiche, Amorim chiarisce il rapporto con la società

In conferenza stampa si è parlato anche del rapporto tra l’allenatore e Gerry Cardinale, in un momento in cui i risultati e le prestazioni del Milan alimentano il confronto attorno alla squadra.

“Se ho interpretato correttamente la domanda, mi state chiedendo del mio rapporto con Gerry e delle critiche. Non ho avvertito niente di particolare: abbiamo semplicemente parlato del futuro e dell’organizzazione della preparazione estiva, insieme ad alcuni membri della dirigenza, valutando anche la sede del prossimo ritiro. È stata una normale giornata di lavoro, senza nulla di diverso dal solito”.

Amorim ha descritto il confronto come un normale momento di lavoro, concentrato sulla programmazione e sull’organizzazione futura. Per il momento, dunque, il tecnico preferisce mantenere l’attenzione sugli impegni sportivi e sulla preparazione della sfida europea.