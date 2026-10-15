La giornalista Alessandra Gozzini ha menzionato Christian Pulisic, uno dei pochi giocatori del Milan che ha ricevuto fiducia da Cardinale dopo la gara contro il Sassuolo

Riguardo le performance diha commentato sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, in vista dell’imminente trasferta del Milan a Salisburgo: "Moreira sarà presente poiché l’obiettivo di Amorim rimane quello di valorizzare il rendimento e le condizioni fisiche dei giocatori, per poi considerare le strategie per le partite future: in Austria l’allenatore scenderà in campo con i migliori, e Pulisic è indiscutibilmente tra loro. Capitan America è un altro dei giocatori che ha ricevuto un incoraggiamento da Cardinale, indipendentemente dalla sua nazionalità americana. Pulisic ha dimostrato la sua essenzialità sul campo: gli sono bastate solo due gare, le ultime due del campionato, contro il Lecce prima della pausa e contro il Sassuolo al rientro. Inoltre, a differenza del consueto, Chris è rimasto a lavorare a Milanello, essendo rimasto escluso dalla nazionale statunitense a causa di problemi fisici che lo avevano limitato all’inizio della stagione”.

“Nella fase iniziale del campionato, Pulisic era sempre rimasto in panchina. È entrato nel secondo tempo contro la Lazio, risultando fondamentale (con Moreira, per caso) nella rimonta del Milan da due gol di svantaggio. Da titolare per la prima volta in questa stagione contro il Lecce, Chris ha immediatamente trovato la rete. Anche a Reggio Emilia si è dimostrato attivo, pur non segnando nuovamente. L’ultimo suo gol in Europa risale a gennaio 2025 contro la Dinamo Zagabria. Per lui il ruolo rimane invariato: trequartista di destra con ampio margine per accentrarsi, seguendo gli spazi e la palla come meglio crede: la creatività non può essere limitata. Idem vale per lui quanto detto su Moreira: si può essere influenti con un gol, ma anche servendo un compagno, come potrebbe essere Ramos. "