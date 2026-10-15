L'analista di mercato Fabrizio Romano ha discusso di Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge, il quale ha realizzato una tripletta a San Siro contro l'Inter

Il protagonista indiscusso della serata di ieri in Champions League è senza dubbio, attaccante del, autore di una tripletta contro. Riguardo alla situazione dell’attaccante italo-tedesco, noto tifoso del Milan, Fabrizio Romano ha affermato sul suo canale YouTube: "Nicolò Tresoldi esprime sempre con entusiasmo il suo amore per il Milan: è un suo tifoso fin dall’infanzia, un vero appassionato, un rossonero autentico. Non perde occasione per dirlo, lo ha ribadito prima della partita, dopo, e anche negli ultimi anni. La sua passione è completamente genuina. Tresoldi sogna di indossare un giorno la maglia del Milan, un desiderio che ha sempre avuto e che ha condiviso con i suoi compagni durante questi anni riguardo al suo affetto per la squadra".

“In realtà, il Milan, negli ultimi anni, da quando Tresoldi ha iniziato a mostrare il suo talento, non si è mai attivamente mosso per acquistarlo. A parte il consueto scouting, è evidente che attaccanti giovani e di talento in Europa siano piuttosto rari, il che ha attirato l'attenzione di vari club su Tresoldi. È probabile che il Milan lo abbia seguito, ma senza quindi intraprendere negoziazioni effettive”.

“Coloro che hanno tentato sono stati la Roma, che la scorsa estate ha coinvolto un intermediario per valutare la possibilità di acquisire Tresoldi. Anche l'Atletico Madrid ha fatto un tentativo, senza però successo. Il Brugge ha deciso di trattenerlo per un'altra stagione. Posso svelarvi che il Barcellona ha anche considerato l’idea di acquisto a fine mercato, quando ha capito che Julián Álvarez non era più un’opzione. Alla fine hanno ingaggiato Gabriel Jesus, ma tra le alternative dei blaugrana c’era anche Nicolò Tresoldi, un giocatore che Hansi Flick monitora attentamente, essendo sempre in cerca di giovani promesse, così come il direttore Deco. In sintesi, il Barça ha tenuto d'occhio Tresoldi. Purtroppo, temo che portarlo in Italia al momento sia complicato; non impossibile, poiché con un investimento significativo tutto può avvenire, ma chiaramente molte squadre stanno attualmente puntando su di lui”.