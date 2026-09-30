Olivier Giroud festeggia oggi il suo quarantesimo compleanno: è l'unico a essere riuscito a rompersi la maledizione del numero 9 del Milan, in attesa di Ramos

Ieri è stato il giorno di festa permentre oggi sono due calciatori rossoneri di periodi diversi a spegnere le candele:. In particolare, per l'attaccante francese, ora aldopo aver giocato anche nel Los Angeles FC in MLS, si tratta di un anniversario significativo: compie 40 anni. Durante un'intervista congiunta a Canal + e L'Equipe, l'ex milanista ha affermato che questa potrebbe essere la sua ultima stagione da calciatore professionista.

Nel frattempo, per celebrare questa giornata speciale, Olivier Giroud ha ottenuto la prima pagina de L'Equipe. Nella parte alta, è senza dubbio un grande traguardo, dopo Kylian Mbappé che lo ha recentemente superato, come miglior marcatore della Nazionale francese. Il giornale francese riporta una citazione di Giroud: "Più rilassato che mai". Nel sottotitolo si trova la notizia più importante emersa dalla sua intervista: "Olivier Giroud celebra oggi i suoi 40 anni e rivela che la stagione attuale potrebbe essere la sua ultima".

Con la maglia rossonera, Olivier Giroud ha partecipato a 132 partite ufficiali in tre anni, realizzando un totale di 49 gol. Molti dei quali sono stati splendidi, ma i più memorabili restano i due segnati contro il Sassuolo nel giorno della conquista del 19° Scudetto.