Milan, rossoneri a +8 dal Torino. E stesso modulo anche per i granata

Il Torino è un avversario ostico e stasera servirà il miglior Milan . I rossoneri sono reduci da un mese da dimenticare: sprofondati al 6° posto in classifica a 38 punti. I granata (attualmente a 30 punti) cercano il terzo risultato utile consecutivo stasera contro i rossoneri . I tre punti porterebbero la squadra di Juric sempre più vicino a Pioli (idealmente a -5). Queste le dichiarazioni del tecnico granata ieri pomeriggio in conferenza stampa : “Le big diventano ancora più temibili quando sono in difficoltà, ho paura di tutto del Diavolo perché hanno diversi fuoriclasse e tanti campioni . Mi aspetto una gara simile all’ultima con Pioli che confermerà la difesa a tre e con una partita con tanto dinamismo e poco tempo da perdere”.

Il Toro non potrà contare su Lukic (al Fulham), Ricci out e Ilic ancora in fase di rodaggio. Il tecnico croato ha proseguito dal Filadelfia: “Ci inventeremo qualcosa e ci stiamo pensando, magari c’è una sorpresa. Linetty ultimamente ha fatto meno bene, Adopo mi sta dando grandi soddisfazioni e per caratteristiche è simile a Vieira”. 3-4-3 per il Juric che si affida al terzetto Schuurs, Buongiorno e Rodriguez davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo Singo e Vojvoda sugli esterni, con Vieira e Linetty a centrocampo. In attacco Miranchuk e Karamoh a supporto di Sanabria. La gara sarà trasmessa su DAZN: fischio d’inizio alle 20.45.