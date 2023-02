News Milan / Cardinale darà l’ok a una pesantissima operazione di mercato

In estate il Milan avrà un gran lavoro da fare sul mercato , tra riscatti, cessioni pesanti e nuovi importanti colpi in entrata. I vertici rossoneri stanno già valutando il da farsi, ma pare proprio che il primo grande colpo sia stato praticamente deciso. In estate il Milan avrà un nuovo centravanti di grande calibro e Cardinale avrebbe già messo in conto un grosso investimento proprio per l'attacco rossonero.

Insomma, sarebbe già arrivato il via libera per una pesante operazione di calciomercato per rinforzare in maniera decisiva il reparto offensivo del Milan, che ha evidente bisogno di un bomber da affiancare a Giroud. Ecco perché Maldini e Massara avrebbero già individuato una lunga lista di possibili obiettivi che noi vi proponiamo - nome per nome - nella nostra carrellata. Tra grandi sogni, vecchi obiettivi e nuove clamorose sorprese, ecco la lista completa per l'attacco rossonero del futuro