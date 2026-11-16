Quarantacinque minuti in campo sono bastati per trasformare un pomeriggio di Serie C in un evento speciale. Ronaldinho è tornato a giocare una partita ufficiale in Italia a 46 anni, indossando la maglia del Ravenna nel derby romagnolo contro il Forlì. Il brasiliano è partito titolare e ha disputato tutto il primo tempo, concluso con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Poi ha lasciato il campo tra gli applausi, salutando compagni e avversari.

Nella ripresa il Ravenna ha completato il lavoro, imponendosi per 2-0 in una giornata diventata una festa per il pubblico del Benelli. Per Ronaldinho, è stata la presenza ufficiale numero 700 in carriera. Ma c'è un altro dato che rende particolare il suo ritorno: l'ultima partita giocata in Italia risaliva al 2010, quando vestiva la maglia del Milan.

Le parole a Sky

Al momento della sostituzione, ai microfoni di Sky Sport, Ronaldinho si è mostrato sorridente e soddisfatto. «Mi sento molto bene», ha raccontato, parlando dell'esperienza vissuta accanto a tanti giovani e di un tempo trascorso in campo troppo velocemente.

Sul futuro, il brasiliano ha lasciato aperta la porta a un possibile ritorno: «Se il presidente mi chiama, io torno». A emozionarlo, ha spiegato, è stato soprattutto ritrovare la quotidianità del calcio, compresi i momenti nello spogliatoio. Perché, come ha detto lui stesso, «il calcio è la cosa più bella che ho avuto nella vita».

La sua presenza era attesa da giorni. Alla vigilia Ronaldinho aveva scaldato i motori, tra curiosità e interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il primo tempo al Benelli ha offerto le prime risposte: la qualità del brasiliano non è passata inosservata e il pubblico ha accompagnato con entusiasmo ogni suo pallone giocato.

Per i tifosi rossoneri, rivederlo in campo in Italia significa anche tornare con la memoria agli anni tra il 2008 e il 2011, quando Ronaldinho vestiva la maglia del Milan e regalava giocate di classe a San Siro. Un'esperienza che lui stesso ha ricordato pochi giorni fa, definendo stupenda la sua parentesi in rossonero. Se quella di Ravenna resterà un'apparizione isolata o darà inizio a una nuova avventura, dipenderà anche da una possibile chiamata del presidente.