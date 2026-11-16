Carlo Pellegatti ha discusso del budget che Gerry Cardinale potrebbe utilizzare per il mercato di gennaio

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha analizzato il budget disponibile per gli investimenti nel mercato invernale da parte di Gerry Cardinale. Qui di seguito si riporta la sua opinione.

“Ci sarebbero a disposizione 70 milioni per gli acquisti e tutti noi speriamo che possano essere destinati a Endrick. Andrea Ramazzotti, sua collega della Gazzetta dello Sport, suggeriva una struttura simile a quella di Nico Paz: potremmo acquistarlo per 60 milioni con un'opzione di riacquisto a 80. Anche Nico Paz ha vissuto una situazione simile e il Real Madrid lo ha riportato indietro, ma il Como ha continuato a insistere e alla fine lo ha ingaggiato, quindi potrebbe risultare una formula che garantisce il calciatore al Milan per due anni e poi si valuterà la situazione, perché la potenza finanziaria di Gerry Cardinale, con la nuova società MSE, potrebbe consentire di raggiungere un accordo anche tra due anni con il Real Madrid”.