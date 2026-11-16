Durante l'intervallo della partita tra Francia e Turchia, il portiere del Milan Mike Maignan ha lasciato il campo, venendo sostituito da Restes, a causa di un dolore alla coscia. Il giornale francese L'Equipe ha recentemente comunicato che il capitano del Milan ha subito un colpo nel primo tempo a seguito di un duro scontro con l'attaccante turco Deniz Gül.

Si era anche lamentato di un disagio nella coscia destra e lo staff tecnico ha deciso di non rischiare. Al suo posto è subentrato Restes, giocatore del Tolosa, che ha fatto il suo secondo ingresso con la nazionale francese dopo aver partecipato alla partita Francia-Belgio all'inizio di ottobre, terminata con un punteggio di 4-1.