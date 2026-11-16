La ripresa degli allenamenti a Milanello coincide con una giornata importante per Ruben Amorim, che comincia a fare i conti con gli uomini a disposizione in vista dei prossimi impegni. I giocatori rimasti a Milano durante la sosta ritrovano il campo dopo la settimana di riposo concessa dal tecnico portoghese. L'attenzione, però, è rivolta soprattutto agli esami attesi tra oggi e domani.

Il caso più delicato riguarda Mike Maignan. Il capitano non è tornato in campo dopo l'intervallo di Francia-Turchia e, secondo le ricostruzioni, ha accusato un dolore all'anca destra, nella zona dell'adduttore, dopo un contrasto con un avversario. Il portiere rientrerà a Milano in serata e si sottoporrà a una risonanza magnetica domani mattina, martedì 17 novembre. L'esame, inizialmente atteso per oggi, è stato quindi posticipato.

Sarà la risonanza a stabilire se si tratta soltanto di una contusione o se è interessato anche il muscolo. La distinzione è importante per capire i tempi di recupero: nel primo caso il rientro potrebbe essere rapido, mentre un problema muscolare renderebbe più complicata la presenza contro il Frosinone. Al momento non c'è ancora una prognosi e il club non ha diffuso comunicazioni ufficiali.

I due inglesi e il rebus Pavlovic

A Londra sono invece attesi nuovi controlli per, entrambi fermi da alcune settimane. Il difensore sta recuperando da una lesione al flessore della coscia destra, mentre il centrocampista è alle prese con un problema al flessore mediale della coscia sinistra.

Segnali più positivi sono attesi da Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo è rimasto a Milano durante la sosta per curarsi dopo il problema al rene emerso dopo il derby. Secondo Tuttosport, oggi è prevista una nuova visita per valutare le sue condizioni e ottenere eventualmente il via libera al ritorno in gruppo.

Per gli altri bisognerà attendere il rientro dalle rispettive Nazionali, previsto a scaglioni nei prossimi giorni. Tra i giocatori attesi ci sono anche Pulisic, Moreira e Ramos, che potrebbero tornare titolari dopo le numerose rotazioni delle ultime settimane. Più lungo, invece, il percorso di recupero di Gabbia, che guarda a gennaio per il rientro.

Il tempo a disposizione è poco. Domenica alle 18 il Milan ospiterà il Frosinone a San Siro, con la Lazio capolista distante cinque punti. Prima di definire la formazione, Amorim dovrà attendere gli esiti degli esami di Londra e la risonanza di Maignan. Le risposte attese nelle prossime ore chiariranno quanto sarà ampia la rosa a disposizione per la ripresa del campionato.