Carlo Pellegatti ha discusso di MSE, il nuovo progetto avviato da Gerry Cardinale Nel suo canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha esaminato MSE, il nuovo progetto introdotto da Gerry Cardinale, che ruota attorno al Milan e altri argomenti. Ecco cosa ha detto

"RedBird presenta MSE, che include Milan, NBA, un nuovo stadio e non solo. Di cosa si tratta? Gerry Cardinale ha presentato oggi Milan Sports Entertainment, abbreviato in MSE. Si tratta di una holding che aggrega gli investimenti di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento. E già la gente reagisce negativamente. È importante notare, primo punto da evidenziare in questo comunicato: Milano è il centro finanziario d'Italia e RedBird ha trovato in questa città un luogo per conseguire i suoi obiettivi”.

"Il vero giudice è il tempo, vorrei che si seguisse questo progetto nascente con un po' più di oggettività. È evidente che il progetto nasce da uno o due o tre acquisti a gennaio. Durante l’estate ci sono stati alcuni ingaggi: Gila è un ottimo acquisto, Diego Moreira è un ottimo acquisto, mentre Ramos sta contribuendo al team. È chiaro che il Milan non è stato completato, eravamo consapevoli che la rosa fosse ristretta, ma questo faceva parte del primo approccio di Gerry Cardinale al mercato. Ora un nuovo progetto sta prendendo forma. "