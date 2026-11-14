La leggenda del calcio brasiliano Ronaldinho farà il suo debutto con la maglia del Ravenna domenica nel derby contro il Forlì

Il momento decisivo si avvicina, infatti, nel tardo pomeriggio di domenica,inizierà la sua avventura con la squadra di. Questo istante entrerà nella storia, considerando l'età del celebre calciatore brasiliano, che ha. L'ex giocatore diè atterrato intorno alle 15 all’aeroporto di Forlì dopo essere giunto da Barcellona, dove è stato accolto da Lorenzo Tonetti, il quale si occupa dei rapporti con il club giallorosso, e da Ignazio Cipriani, il presidente del Ravenna. L'esordio avverrà durante un incontro fondamentale, ossia il derby contro il Forlì che si svolgerà allo stadio Bruno Benelli.

Nella conferenza stampa antecedente alla gara, l’allenatore Mandorlini ha dichiarato che il brasiliano partirà come titolare, contrariamente alla sua decisione iniziale: "Inizierà dall'inizio e insieme valuteremo il tempo di gioco, avere un giocatore come lui è un’esperienza significativa anche per me. Per quanto riguarda il suo ruolo? Giocherà tra i tre davanti e ci organizzeremo in base alla posizione che deciderà di prendere".