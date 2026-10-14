Il Salisburgo si prepara ad affrontare il Milan con entusiasmo e grande determinazione. Alla vigilia della sfida di Europa League, in programma domani alle 18:45 alla Red Bull Arena, il tecnico Danny Röhl ha presentato la partita attraverso i canali ufficiali del club austriaco. L'allenatore ha riconosciuto il valore della formazione rossonera, sottolineando però la volontà dei suoi giocatori di disputare una gara coraggiosa e mettere in difficoltà gli avversari.

Röhl riconosce la qualità del Milan

Il tecnico del Salisburgo sa che la sfida contro i rossoneri rappresenterà un test impegnativo. La squadra italiana può contare su giocatori di grande qualità e su un'esperienza internazionale importante, elementi che rendono la partita particolarmente stimolante per la formazione austriaca.

“Non vediamo l'ora di disputare questa partita di Europa League nel nostro stadio. Il Milan è una grande realtà del calcio europeo e dispone di una qualità enorme. Ci aspetta un'altra sfida difficile e ci prepareremo nel migliore dei modi”, ha dichiarato Röhl.

L'obiettivo del Salisburgo: mettere in difficoltà i rossoneri

Nonostante il rispetto per gli avversari, il Salisburgo non intende affrontare la partita con un atteggiamento rinunciatario. L'allenatore vuole vedere una squadra capace di competere e di sfruttare il sostegno del pubblico di casa per creare problemi al Milan.

“Vogliamo complicare il più possibile la partita ai rossoneri e dimostrare sul campo di essere una squadra di valore. Sono proprio incontri come questo che ci spingono a lavorare e a prepararci con grande motivazione”, ha aggiunto il tecnico.

Parole che testimoniano l'ambizione degli austriaci, intenzionati a sfruttare l'occasione europea per misurarsi con un avversario di prestigio.

In casa cambia l'approccio: Röhl vuole entusiasmare il pubblico

Un altro aspetto sottolineato da Röhl riguarda l'atteggiamento tattico che il Salisburgo potrebbe adottare. Secondo l'allenatore, la partita contro il Milan richiederà un approccio differente rispetto a quello abitualmente utilizzato in Bundesliga.

“Giocheremo in casa e questo ci spingerà a interpretare la gara in maniera diversa rispetto alle nostre partite di campionato. Vogliamo coinvolgere il pubblico e regalargli una prestazione capace di entusiasmarlo attraverso il nostro modo di giocare”, ha concluso.

Il Milan è avvisato: alla Red Bull Arena troverà una squadra motivata, pronta a sfruttare il fattore campo. Per Ruben Amorim sarà fondamentale preparare la partita con attenzione, evitando di concedere spazi e opportunità a un avversario intenzionato a giocarsi le proprie possibilità.