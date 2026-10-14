Il legame tra Strahinja Pavlovic e il Milan si rafforza ulteriormente. Dopo l'ufficialità del rinnovo fino al 30 giugno 2031, con opzione per un ulteriore prolungamento, il difensore serbo ha condiviso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali ufficiali del club. Il centrale ha ribadito l'importanza della maglia rossonera e la volontà di continuare a crescere, sia sul piano personale sia su quello calcistico. Parole che confermano il suo attaccamento alla società e ai sostenitori milanisti.

Pavlovic, promessa ai tifosi dopo il rinnovo

Il difensore ha voluto mettere al centro del proprio messaggio l'impegno che intende garantire in ogni partita. Per Pavlovic, indossare la maglia del Milan significa rappresentare una delle realtà più prestigiose del calcio mondiale e assumersi una responsabilità importante nei confronti dei tifosi.

“Voglio dare sempre il massimo. È questa la promessa che faccio ai nostri tifosi. Il Milan è uno dei club più grandi al mondo”, ha dichiarato il serbo dopo la firma sul nuovo accordo.

“Sono innamorato dei nostri tifosi”: il messaggio di Pavlovic

Nel suo intervento, il centrale ha sottolineato anche quanto l'esperienza in rossonero abbia contribuito alla sua crescita. Dal suo arrivo a Milano, Pavlovic ha avuto l'opportunità di maturare e di consolidare il proprio ruolo all'interno della squadra.

“Voglio continuare a indossare e rappresentare questa maglia. Qui sono cresciuto molto, come calciatore e come persona, e desidero migliorare ancora. Sono innamorato dei nostri tifosi, perché sanno riconoscere quando un giocatore dà tutto”, ha aggiunto.

Parole che evidenziano il rapporto costruito con il pubblico rossonero, capace di apprezzare soprattutto l'impegno e la determinazione mostrati sul terreno di gioco.

Milan, il rinnovo conferma la fiducia nel difensore

Il prolungamento fino al 2031 rappresenta un segnale importante per il futuro del reparto arretrato. Arrivato dal Salisburgo nel luglio 2024, Pavlovic ha collezionato finora 80 presenze con il Milan, di cui 75 da titolare, realizzando sette reti.

La società ha scelto di puntare ancora su di lui, riconoscendone la crescita e le qualità caratteriali. Il difensore serbo, dal canto suo, ha ribadito la volontà di continuare a migliorarsi e di contribuire ai prossimi obiettivi rossoneri. La promessa è chiara: massimo impegno e attaccamento alla maglia per proseguire insieme il percorso iniziato due anni fa.