Il futuro di Strahinja Pavlovic sarà ancora a tinte rossonere. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, è arrivata l'ufficialità del rinnovo del difensore serbo, che ha prolungato il proprio contratto con il Milan fino al 30 giugno 2031, con opzione per un ulteriore prolungamento. La società ha confermato la notizia attraverso i propri canali ufficiali, sottolineando la crescita del centrale e il contributo offerto dalla scorsa estate, quando è arrivato a Milano. Di seguito il comunicato integrale del club.

Il comunicato ufficiale del Milan

“AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale.

Arrivato in rossonero nel luglio 2024, Strahinja ha consolidato il proprio percorso di crescita, affermandosi come un riferimento per professionalità, carisma e leadership, oltre che per il forte senso di appartenenza che lo contraddistingue dentro e fuori dal campo.

Con il Milan, Pavlović ha collezionato 80 presenze, di cui 75 da titolare, e 7 reti. Un cammino intrapreso due anni fa e che ora pone le basi per il futuro, con l'ambizione di raggiungere insieme nuovi traguardi”.