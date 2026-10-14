Il Milan continua la preparazione in vista della trasferta contro il Salisburgo, in programma domani alle 18:45 e valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Nella seduta mattutina svolta a Milanello, però, non è passato inosservato un nome tra gli assenti: Samuel Chukwueze. L'esterno nigeriano ha accusato un leggero affaticamento e non si è allenato con il resto del gruppo, anche se la sua presenza tra i convocati per la gara europea non è ancora da escludere.

Chukwueze salta l'allenamento: le ultime da Milanello

L'assenza di Chukwueze nella seduta della vigilia è legata a un problema fisico che lo staff rossonero dovrà monitorare con attenzione. Si tratta, al momento, di un leggero affaticamento, una situazione che non sembra escludere automaticamente il giocatore dalla trasferta in Austria.

Le prossime ore saranno importanti per capire se l'esterno riuscirà a partire con la squadra. La priorità è evitare rischi inutili, soprattutto in una fase della stagione nella quale il Milan deve gestire diversi impegni ravvicinati.

Salisburgo-Milan, possibile convocazione ma dalla panchina

La presenza di Chukwueze nell'elenco dei convocati resta quindi possibile, ma un suo impiego dal primo minuto appare improbabile. Se dovesse partire con il gruppo, l'ipotesi più plausibile sarebbe quella di un'iniziale panchina, con la possibilità di entrare soltanto per qualche minuto in caso di necessità.

Ruben Amorim dovrà valutare attentamente le condizioni del nigeriano prima di prendere una decisione definitiva. Il tecnico non vuole perdere altre risorse offensive, ma allo stesso tempo dovrà evitare di forzare il recupero del giocatore.

Amorim presenta la sfida in conferenza stampa

Nel pomeriggio il Milan partirà alla volta dell'Austria per completare la preparazione alla gara contro il Salisburgo. Alle 18:30 è prevista la conferenza stampa di Ruben Amorim, che presenterà l'incontro e potrà fornire ulteriori indicazioni sulle condizioni della rosa.

L'attenzione sarà rivolta anche alla situazione degli indisponibili e alle possibili scelte di formazione. Per il Milan sarà importante affrontare la trasferta europea con la massima concentrazione, cercando di ottenere un risultato positivo e di gestire al meglio le energie a disposizione.