Il percorso di Santiago Gimenez in Italia continua a far discutere. L'attaccante messicano, dopo l'esperienza con il Milan, è approdato al Porto e sta affrontando una nuova fase della propria carriera. A parlare del suo cammino è stata Rafaela Pimenta, agente del giocatore, che in un'intervista a TNT Sports Messico ha analizzato le tappe vissute dal centravanti, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà incontrate in rossonero. Secondo la procuratrice, i continui cambiamenti all'interno del club hanno reso complicato per il messicano trovare stabilità e continuità.

Gimenez-Porto, Pimenta promuove la nuova avventura

L'agente ha espresso soddisfazione per il trasferimento al Porto, ritenendo che il club portoghese rappresenti un ambiente adatto alle esigenze attuali dell'attaccante. La possibilità di vivere un'esperienza positiva, infatti, può incidere direttamente sul rendimento e sulla fiducia di un giocatore.

“Mi piacciono molto questi tre passaggi della sua carriera. È uno dei percorsi che preferisco, perché credo che in questo momento il Porto sia la squadra ideale per lui. Santi sta vivendo molto bene questa esperienza e questo è fondamentale per riuscire a esprimersi al meglio. Penso che tra lui e il Porto ci sia un'intesa perfetta”, ha spiegato Pimenta.

L'esperienza al Milan e le difficoltà dell'inserimento

La procuratrice ha poi voluto soffermarsi sul periodo trascorso da Gimenez in rossonero, invitando a considerare il contesto nel quale l'attaccante era arrivato. Il messicano si era trasferito in Italia durante il mercato invernale, dovendo affrontare rapidamente un ambiente nuovo e un campionato differente da quello in cui aveva giocato in precedenza.

“Mi infastidisce un po' che si dimentichi la storia di Santi e ciò che è successo. È arrivato al Milan a metà stagione e inserirsi a gennaio non è semplice. È molto diverso rispetto a iniziare il campionato dall'inizio, soprattutto quando devi adattarti a un altro Paese, a una lingua, a una cultura e a un calcio differente”, ha sottolineato l'agente.

I cambiamenti societari e tecnici hanno pesato

Nel suo intervento, Pimenta ha individuato nei continui cambiamenti interni al Milan uno dei fattori che avrebbero complicato il percorso dell'attaccante. Nel periodo considerato, infatti, il club ha attraversato diverse trasformazioni sul piano tecnico e dirigenziale, rendendo più difficile la costruzione di un ambiente stabile.

“È cambiato l'allenatore, è cambiata la dirigenza e poi tutto è cambiato nuovamente nella stagione successiva. Quando una società non ha una struttura stabile, per un calciatore diventa davvero difficile trovare continuità. Questo vale soprattutto per chi arriva dall'estero e deve ancora ambientarsi in un contesto completamente nuovo”, ha aggiunto.

Gimenez, una nuova opportunità per ripartire

Le parole dell'agente riportano l'attenzione sulle condizioni che possono favorire la crescita di un attaccante chiamato a inserirsi in un nuovo campionato. Per Gimenez, l'esperienza al Porto rappresenta l'occasione di ritrovare un contesto nel quale sentirsi a proprio agio e mettere in mostra le proprie qualità.

Il giudizio di Pimenta sull'avventura milanista è quindi legato anche alle circostanze che hanno accompagnato il trasferimento. La procuratrice non ha negato le difficoltà del giocatore, ma ha evidenziato quanto la stabilità dell'ambiente possa incidere sul rendimento individuale. Ora, per il messicano, l'obiettivo è sfruttare la nuova esperienza in Portogallo per consolidare il proprio percorso europe