Rinnovi Milan: Ibra firma, ottimismo per Calhanoglu, ansia Gigio

Le ultime notizie sulle trattative per i rinnovi in casa Milan: si decide il futuro di Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma.

MILANO - Il Milan non sta attraversando un periodo facilissimo sul campo, con il ritmo di risultati e di prestazioni che non è certamente straordinario come quello della prima parte di stagione. Oltre a riprendere vigore in campionato, però, c'è da far fronte anche ad alcune importantissime questioni extra-campo. Si tratta delle trattative per i rinnovi per tre tra i punti forti della rosa a disposizione di Stefano Pioli: Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma; tutte e tre sono in scadenza il 30 giugno 2021.