Intercettato dai colleghi di Sportitalia all'esterno dell'Hotel Melia, dove il Milan si prepara per la partita di domani contro il Venezia, l'ex centrocampista rossonero Samuele Ricci ha voluto dire addio a tifosi, compagni e all’ambiente: "È giusto così".

Ti sei trovato bene con il Milan?"Certamente, mi sono trovato molto bene. Continuerò a sostenere la squadra, augurando loro il meglio per una stagione fantastica".

È bello che tu sia venuto a salutare i tuoi compagni."È stata una visita piacevole, ho passato un po' di tempo con loro. Ho buoni rapporti con tutti. È stato bello poter salutare tutti, compreso lo staff e chi lavora con il Milan".

Hai avuto modo di seguire il sorteggio?"Sarà difficile, ma daremo il massimo".

Com'è andato il primo incontro con Fabregas?"Mi ha colpito molto, non vedo l'ora di conoscerlo meglio".

Nel corso di un intervento su Sky Sport 24, a proposito dei sorteggi per la prossima edizione della Champions League, Paolo Condò ha fornito il suo parere sul futuro di Rafael Leao, coinvolto tra Aston Villa e Galatasaray.

Ecco cosa ha dichiarato: "Istanbul è decisamente più affascinante di Birmingham. Non so, non voglio essere troppo severo con Leao, ma in Premier League non sono sicuro di come si troverebbe. Nel campionato turco, invece, potrebbe fare benissimo. Se gioca con la determinazione delle ultime stagioni, potrebbe trascorrere una serena stagione in Turchia".