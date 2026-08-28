Cisse dovrebbe partire dal primo minuto, mentre Bartesaghi non scenderà in campo
Leao-Milan, addio in estate?
Dopo aver vinto contro il Torino nella prima partita, il Milan di Ruben Amorim giocherà la sua prima sfida casalinga oggi durante la seconda giornata del campionato di Serie A contro il Venezia: il match avrà inizio alle 20:45 allo stadio di San Siro. Di seguito trovi tutte le informazioni necessarie sulla partita: le formazioni attese, le ultime novità, gli arbitri e le modalità per seguire l'incontro.
Verso Milan-VeneziaNella sua prima gara casalinga con il Milan, Ruben Amorim utilizzerà il suo schema preferito: il 3-4-2-1. È confermato Maignan in porta, con la fascia da capitano. De Winter dovrebbe mantenere la posizione al centro della difesa se avrà la meglio su Gabbia, insieme al nuovo acquisto Gila e a Pavlovic. Sulle fasce, in attesa dell’esordio di Diego Moreira, ci saranno Chukwueze ed Estupinan, con quest'ultimo leggermente favorito nel confronto con Bartesaghi. In attacco, Pulisic non dovrebbe partire titolare, poiché Cisse è molto motivato dopo il suo gol domenica scorsa e potrebbe giocare dal primo minuto; a supporto di Goncalo Ramos, ci sarà Rabiot nel ruolo di trequartista, già adottato a Torino, oppure potrebbe essere confermato Loftus-Cheek, insieme a Musah e Jashari a centrocampo mentre si attende che Modric e il francese ritrovino la forma migliore. Leao non è stato convocato.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 30 Jashari 80 Musah 2 Estupinan
8 Loftus-Cheek 70 Cisse
9 G. Ramos
In panchina 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 5 De Winter, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 30 Jashari, 28 Comotto, 4 Ricci, 56 Saelemakers, 22 D. Moreira, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 73 Camarda.
Allenatore: Ruben Amorim
Possibili cambi: De Winter-Gabbia (60-40), Bartesaghi-Estupinan (40-60)
Infortunati: Fofana, Tomori, Gimenez, Leao
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /
La designazione arbitraleArbitro: Manganiello di Pinerolo
Assistenti: Rossi M. - Dei Giudici
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: Camplone
AVAR: Pezzuto
Come vedere il matchMilan-Venezia, giovedì 28 agosto 2026
Ora: 20. 45
Luogo: Stadio San Siro
TV: Dazn, Sky Calcio BAR
Streaming: Dazn
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