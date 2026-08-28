Dopo aver vinto contro il Torino nella prima partita, il Milan di Ruben Amorim giocherà la sua prima sfida casalinga oggi durante la seconda giornata del campionato di Serie A contro il Venezia: il match avrà inizio alle 20:45 allo stadio di San Siro. Di seguito trovi tutte le informazioni necessarie sulla partita: le formazioni attese, le ultime novità, gli arbitri e le modalità per seguire l'incontro.

Verso Milan-Venezia

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

Nella sua prima gara casalinga con ilutilizzerà il suo schema preferito:È confermatoin porta, con la fascia da capitano.dovrebbe mantenere la posizione al centro della difesa se avrà la meglio su Gabbia, insieme al nuovo acquistoSulle fasce, in attesa dell’esordio di, ci sarannocon quest'ultimo leggermente favorito nel confronto con Bartesaghi. In attacco,non dovrebbe partire titolare, poichéè molto motivato dopo il suo gol domenica scorsa e potrebbe giocare dal primo minuto; a supporto di, ci sarànel ruolo di trequartista, già adottato a Torino, oppure potrebbe essere confermato, insieme aa centrocampo mentre si attende che Modric e il francese ritrovino la forma migliore. Leao non è stato convocato.16 Maignan34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic21 Chukwueze 30 Jashari 80 Musah 2 Estupinan8 Loftus-Cheek 70 Cisse9 G. Ramos

In panchina 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 5 De Winter, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 30 Jashari, 28 Comotto, 4 Ricci, 56 Saelemakers, 22 D. Moreira, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 73 Camarda.

Allenatore: Ruben Amorim

Possibili cambi: De Winter-Gabbia (60-40), Bartesaghi-Estupinan (40-60)

Infortunati: Fofana, Tomori, Gimenez, Leao

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /

La designazione arbitrale

Come vedere il match

Arbitro: Manganiello di PineroloAssistenti: Rossi M. - Dei GiudiciIV Ufficiale: MarcenaroVAR: CamploneAVAR: PezzutoMilan-Venezia, giovedì 28 agosto 2026Ora: 20. 45Luogo: Stadio San SiroTV: Dazn, Sky Calcio BARStreaming: Dazn