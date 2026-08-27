Rafael Leao è sempre più vicino all'addio al Milan. Le ultime ore di mercato potrebbero infatti segnare la fine dell'avventura del portoghese in rossonero, con due piste ormai in primo piano: Galatasaray e Aston Villa.

A fare il punto è Gianluca Di Marzio, che ha spiegato come il club turco sia attualmente in vantaggio, anche se la decisione finale spetterà proprio al numero 10 rossonero.

Di Marzio: “Il Milan e Leao stanno per dirsi addio”

“Il Milan e Leao stanno per dirsi addio, in attesa di capire se la direzione sarà la Turchia o l'Aston Villa”.

Secondo l'esperto di mercato, il Galatasaray avrebbe raggiunto nella giornata di ieri un accordo verbale con il Milan, anche se restano da sistemare alcuni aspetti legati alle garanzie bancarie.

La trattativa, inoltre, non può ancora considerarsi conclusa perché Leao non avrebbe dato il proprio definitivo via libera. L'offerta del club turco sarebbe comunque particolarmente importante: 10 milioni di euro più 2 di bonus per il giocatore.

Aston Villa, rilancio importante

Sul fronte inglese, invece, l'Aston Villa avrebbe aumentato la propria proposta al Milan fino a 42 milioni di euro più 3 di bonus.

I Villans sarebbero inoltre disponibili a migliorare ulteriormente l'offerta per il cartellino, mentre al giocatore sarebbe stato proposto un ingaggio di circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Leao si trova quindi davanti a due possibilità concrete e dovrà decidere quale progetto sposare. Il Galatasaray sembra al momento leggermente avanti, ma l'Aston Villa continua a spingere e non ha intenzione di arrendersi.

Il Milan non cerca subito un sostituto

Un altro aspetto interessante riguarda le strategie del Milan in caso di partenza del portoghese. Secondo Di Marzio, infatti, il club rossonero non sarebbe intenzionato a sostituire immediatamente Leao.

La scelta non sarebbe legata a una volontà di risparmiare sul mercato, visto che Gerry Cardinale avrebbe già dimostrato di essere disposto a investire quando necessario.

La società potrebbe infatti puntare sulla crescita di Alphadjo Cissé, protagonista di un ottimo avvio e lanciato con coraggio da Ruben Amorim.

“Da quella parte c'è anche Cissé, che sta facendo benissimo: di questo va dato merito ad Amorim, che ha avuto il coraggio di lanciarlo nonostante la giovane età”.

Ora la palla passa a Leao: Galatasaray o Aston Villa, la scelta del portoghese potrebbe essere l'ultimo tassello prima dell'addio definitivo al Milan.